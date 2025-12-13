Попри спроби ЄС обмежити торгівлю російською нафтою, грецькі танкери допомагають Москві.

Нафтові танкери з грецькою реєстрацією були помічені в російських портах. Судна сприяють експорту нафти з Росії.

Фінське видання YLE пише, що зареєстроване в Греції судно Velos Topas у суботу перебувало в порту Лаукаансю, який є одним із найважливіших нафтових портів Росії. Ще один грецький танкер Irini зараз перебуває біля берегів Санкт-Петербурга, як показує сервіс Marinetraffic.

Росія обходить санкції за допомогою так званого тіньового флоту. Її судна зареєстровані в країнах, що не входять до ЄС. Часто справжні власники суден "тіньового флоту" ховаються за складними ланцюжками компаній. Однак, як підтверджують морські експерти Traficom, нафтові танкери, що перебувають зараз у Балтійському морі, зареєстровані в Греції. Це не означає, що судна порушують європейські санкції.

Відео дня

Під прапором ЄС можна перевозити російську нафту, якщо дотримуються кілька умов. По-перше, грецькі танкери не можуть перевозити російську нафту в країни Євросоюзу. По-друге, ціна вантажу має бути нижчою за встановлену цінову стелю.

Санкції ЄС проти російської нафти - останні новини

Наприкінці жовтня США анонсували пакет санкцій проти двох нафтових гігантів РФ, "Роснефти" і "Лукойла", а також проти їхніх компаній-дочок - ще 28 і 6 організацій відповідно. Він набув чинності з 21 листопада.

5 грудня стало відомо, що країни G7 і ЄС планують замінити "стелю цін" на російську нафту на повну заборону на її морські перевезення.

Вас також можуть зацікавити новини: