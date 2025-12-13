Графіки відключень 14 грудня: коли не буде світла в Україні в неділю

Українські енергетики продовжують боротися з наслідками російських атак.

Графіки погодинних відключень світла в неділю, 14 грудня, діятимуть у більшості регіонів України.

За інформацією Укренерго, причина застосування заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб'єкти.

Крім того, протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Відео дня

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - ідеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в Одесі та області ситуація зі світлом вкрай складна. Після останніх ударів росіян по енергооб'єктах місцевим жителям можуть відновити енергопостачання до кінця доби 16 грудня. Енергетики проводять ремонтні роботи.

Російська атака 13 грудня - головні новини

У ніч на 13 грудня Росія завдала ракетно-дронового удару по Одесі та Одеській області. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок масованої атаки на Одесу знеструмлено об'єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- і водопостачання.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що це була наймасованіша атака на регіон і, зокрема, на обласний центр із 24 лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що після нічного ракетно-дронового удару Росії по енергетиці в Україні без електропостачання залишилися понад мільйон абонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: