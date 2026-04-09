Чому світовий оборонний сектор навчається у технологій ЗСУ саме зараз: висновки Atlantic Council

Там, де зрілі економіки вбачають стабільність у багаторічних процедурах, Україна виявила фатальну вразливість.

Україна не обирала долю випробувального полігону для воєн і державного управління майбутнього, але саме ним вона і стала, заявила радниця Міноборони та Мінцифри України Валерія Іонан. За її словами, працюючи на стику уряду, технологій та національної безпеки, вона зрозуміла: криза – це не просто руйнівник. Він також може бути жорстоким, але ефективним продукт-менеджером.

Як і багато країн, Україна успадкувала застарілі системи, жорстку бюрократію, повільні процеси закупівель та інституційну інерцію, які в мирний час могли б зберігатися десятиліттями, пише вона в матеріалі для Atlantic Council.

Як Україна впроваджувала інновації

З лютого 2022 року українські системи пройшли стрес-тест, масштаб якого неможливо відтворити в симуляціях. Під екстремальним тиском неефективні структури швидко руйнувалися, а життєздатні еволюціонували за лічені дні.

Відео дня

"Україна пройшла шлях від 7 виробників дронів до понад 500 сьогодні. Кількість компаній у сфері РЕБ зросла з 2 до 200. Країна також досягає успіхів у виробництві власних ракет", – заявила Іонан.

Кластер Brave1 об'єднав сили зі стартапами та інвесторами, створивши екосистему з 3000 компаній. Це дозволило впровадити понад 1000 перевірених рішень в обхід неповоротких традиційних закупівель. Іонан підкреслила, що в умовах війни багаторічні регуляторні процеси стають вразливістю: техніка, яку закуповують два роки, застаріває за шість місяців.

Розрив між появою загрози та реакцією держави – це не просто бюрократія, а стратегічний ризик. Україна усунула його, відкривши оборонний сектор для приватних інновацій та спростивши процедури. Прямий зв'язок між розробниками та бійцями забезпечив постійне вдосконалення продукту під реальні потреби фронту.

"Сотні рішень на базі ШІ вже розгорнуті на полі бою. Це не опція, а частина основної архітектури", – написала Іонан.

Україна просуває концепцію "війни роботів, а не людей". Кожна автономна система – це врятоване життя, і цей розрахунок визначає стратегію інвестицій. В екстремальних умовах країна побудувала адаптивну екосистему, яку світові держави не могли реалізувати роками через структурні обмеження.

Уроки для решти світу

По-перше, бюрократія є в кожній країні. Питання не в тому, чи існує вона, а в тому, чи готові політики змінювати її, коли вона перестає працювати. Реальність така, що неможливо реформувати все відразу, але завжди є способи рухатися швидше.

Це можна зробити, прийнявши те, що називається "креативною бюрократією" – пошук обхідних шляхів, тестування альтернативних маршрутів і, зрештою, сміливість кидати виклик і перепроектувати процеси замість того, щоб ховатися за ними. У сучасному світі, якщо політики фактично не "зламують" власну бюрократію, вона стане їхнім найбільшим стратегічним обмеженням.

По-друге, політикам потрібно відкривати ринки по-справжньому. Вони можуть зробити це, зосередившись на створенні умов, в яких бізнес може конкурувати, зростати та масштабуватися. Роль держави полягає не в тому, щоб обирати переможців, а в тому, щоб створити середовище, де безліч компаній можуть з’являтися, експериментувати та конкурувати, дозволяючи найсильнішим природним чином підніматися за рахунок ринкової динаміки. Тільки в такому середовищі країна може досягти інновацій поряд зі стійким, самостійним зростанням.

По-третє, політикам необхідно налагодити чесний і безперервний діалог між урядом і бізнесом. Це не повинно відбуватися через нескінченні круглі столи, формальні консультації або символічні хакатони, які дають звіти, але не результати.

"Натомість слід використовувати робочі механізми, такі як оборонні технологічні кластери, призначені для вирішення реальних проблем, постійного сприяння взаємодії та підтримання актуального розуміння того, що відбувається всередині екосистеми. За необхідності це включає виявлення прогалин, відсутніх можливостей та сфер, де потрібне втручання", – підкреслила Іонан.

По-четверте, повинен бути чіткий лідер оборонних технологій – будь то людина чи інститут – який бере на себе відповідальність, задає напрямок і керує виконанням. Функціонуючі екосистеми не виникають органічно без лідерства. Без центральної сили, яка об’єднує зацікавлені сторони та прискорює прийняття рішень, навіть найперспективніші ідеї залишаються фрагментованими та недорозвиненими.

Цю роль може виконувати або державний лідер, який бере на себе відповідальність і діє як координатор та особа, що приймає рішення, або спеціалізоване агентство з мандатом і повноваженнями діяти швидко та ефективно в усій системі.

