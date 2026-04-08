Кожен п’ятий молодий німець планує виїхати з країни, – дослідження

Молодь дедалі частіше не бачить для себе чітких перспектив у країні.

Близько 21% молодих людей у Німеччині планують емігрувати, ще 41% розглядають таку можливість у довгостроковій перспективі. Про це свідчить дослідження "Youth in Germany 2026", на яке посилається Deutsche Welle.

Дослідники зазначають, що головною причиною є прагнення кращих умов життя – насамперед у сферах працевлаштування, житла та фінансової стабільності. Молодь дедалі частіше не бачить для себе чітких перспектив у країні.

Згідно публікації, ситуація на ринку праці ускладнюється: навіть наявність освіти більше не гарантує стабільного працевлаштування. За даними Федерального агентства зайнятості, кількість безробітних випускників цьогоріч зросла приблизно на чверть у порівнянні з попереднім роком.

Економічна стагнація, що триває понад два роки, безпосередньо впливає на можливості молоді. Додатковим фактором невизначеності називають розвиток штучного інтелекту, який також змінює ринок праці. Фінансовий тиск посилюється: близько 23% молодих німців мають борги, що є рекордним показником, пише видання.

Невизначеність у роботі та складна ситуація з житлом призводять до зростання психологічного навантаження. Частка молодих людей, які потребують психологічної допомоги, досягла 29%. Особливо це стосується жінок і студентів, а також безробітної молоді, серед якої показник ще вищий. Водночас система психотерапевтичної допомоги стикається з обмеженнями фінансування, що ускладнює доступ до послуг, йдеться у матеріалі.

Дослідження показує, що молодь дедалі більше сумнівається, що зусилля та освіта гарантують успіх. Попри готовність працювати й брати на себе відповідальність, багато молодих людей не відчувають, що їхні інтереси представлені політичними партіями. Це сприяє зростанню підтримки лівих політичних течій.

У результаті дедалі більше молодих німців розглядають еміграцію як спосіб досягти стабільності та кращої якості життя. Найпопулярнішими напрямками залишаються інші європейські країни, зокрема Швейцарія, Австрія, Іспанія та Франція.

