Один із найкрасивіших у світі островів знаходиться в Ормузькій протоці: що про нього відомо

Його форма нагадує краплю, а ландшафти сформовані шарами вулканічних порід, солі та мінералів.

Острів, який називають одним із найкрасивіших у світі, розташований прямо в центрі Ормузької протоки – йдеться про острів Ормуз.

Як пише Daily Mail, це місце вражає уяву. Тут можна побачити пляжі з червоним піском, соляні печери та золотаві долини – все це на відносно невеликій території, що створює майже позаземні краєвиди.

Подібний опис звучить як реклама ідеального туристичного напрямку – незвичайного та рідкісного, про який хочеться розповідати після поїздки. Однак саме розташування острова може стати перешкодою для мандрівників.

Зазначається, що Ормуз знаходиться всього за вісім кілометрів від узбережжя Ірану і займає площу близько 40 квадратних кілометрів. Він розташований у стратегічно важливому регіоні, який опинився у центрі геополітичної напруги. Незважаючи на тимчасове перемир'я і часткове відновлення судноплавства в Перській затоці, поїздки сюди залишаються під питанням через офіційні обмеження.

Проте цей маловідомий острів давно приваблює досвідчених мандрівників своєю незвичайною природою. Його форма нагадує краплю, а ландшафти сформовані шарами вулканічних порід, солі та мінералів.

Мандрівник Бен, відомий у соцмережах як benbookstheworld, побував на Ормузі та назвав його "найрізноманітнішим і найкрасивішим островом" серед більш ніж 50 країн, які він відвідав. За його словами, тут знаходяться "одні з наймагічніших місць у світі", а сам острів "відчувається як інша планета". Пересуватися по ньому найпростіше на тук-туку або скутері – перетнути острів можна приблизно за 40 хвилин.

Особливо вражає так звана Райдужна долина – місце, де смуги зеленого, помаранчевого, фіолетового, рожевого та червоного кольорів буквально прорізають ландшафт, створюючи один із найяскравіших природних краєвидів регіону.

Яскрава палітра острова Ормуз принесла йому прізвисько "райдужний острів". На його західній частині знаходиться одна з найнезвичайніших природних пам'яток – "Богиня солі", гора, що виблискує, сформована з кристалів солі. Місцеві жителі вірять, що ці утворення мають цілющі властивості, допомагають позбавлятися негативної енергії та наповнюють силою, через що місце також називають "горою енергії". Мандрівники нерідко порівнюють пейзажі острова з іншими планетами – за словами блогера Йеспера Хедлунда, вони нагадують навіть пустелю Атакама.

У глибині острова розташована так звана Шафранова долина, де домінують яскраво-жовті та насичено-золоті відтінки, що нагадують квітучі поля шафрану. Такий незвичайний рельєф сформований за рахунок оксиду заліза та інших мінералів, завдяки чому це місце приваблює не лише туристів, а й геологів, а також шанувальників піших прогулянок, пише ЗМІ.

Червоний пляж острова Ормуз

Ще одна унікальна ділянка – Червоний пляж, де пісок пофарбований у насичений червоний колір. Острів багатий на червоний ґрунт, відомий як "гелак": він містить велику кількість заліза, вважається їстівним і навіть використовується в місцевій кухні – наприклад, як спеція для соусів і джемів.

Крім цього, його застосовують і в промисловості – при виробництві барвників, косметики, скла та кераміки. Під час дощів вода забарвлюється в яскраво-червоний колір і стікає схилами, створюючи ефектні потоки, які виглядають майже сюрреалістично. Це явище, що спостерігається цілий рік, привернуло широку увагу після появи в мережі відео, де дощ буквально перетворює узбережжя на червону поверхню, а потоки, що стікають з каміння, утворюють вражаючі водоспади.

Незвичайна природа надихає і художників: на узбережжі створюють масштабні "килими" з різнокольорового піску, перетворюючи пляжі на гігантські арт-об'єкти. Архітектура острова також відображає його природну палітру – наприклад, комплекс Majara Residence, побудований в рамках проекту Presence in Hormuz, складається з 17 купольних будинків з утрамбованої землі та піску, пофарбованих у яскраві кольори. Крім того, на острові є і традиційні готелі, такі як Red Beach Hotel та House of Sun.

Серед інших природних локацій виділяється Turtles Cliff – практично незаймане місце, яке вважається одним з ключових місць проживання морських черепах у країні. Навесні та влітку сюди припливають численні черепахи, щоби відкласти яйця.

Незважаючи на всю свою красу, Ормуз залишається віддаленим і маловивченим напрямом: дістатися сюди можна тільки на поромі з міста Бендер-Аббас або з сусіднього острова Кешм, і навіть на тлі тендітного перемир'я в регіоні він залишається відносно ізольованим.

Вплив війни в Ірані на туризм

Провідні авіакомпанії світу говорять про можливість скорочення рейсів на тлі дефіциту пального, що склався через війну на Близькому Сході. До прикладу, лоукостер Ryanair вже розглядає можливість скорочення кількості маршрутів, бо у травні-червні можливі перебої з постачанням пального.

Lufthansa розробляє антикризові плани та може зупинити польоти майже 40 літаків.

Нагадаємо, війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила ланцюги постачання, через що нафта застрягла у сховищах на Близькому Сході. Це призвело до зростання ціни на "чорне золото" в понад 100 доларів за барель. За словами експертів, її доступність знизилася, та наприкінці березня ціни на авіаційне паливо сягнули 195 доларів. Це майже на 100 доларів більше, ніж наприкінці лютого 2026 року.

