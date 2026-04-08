Графіки на 9 квітня: коли вимикатимуть світло в Україні у четвер

Причиною застосування обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У четвер, 9 квітня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. А з 07:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, і українцям варто слідкувати за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

У середу, 8 квітня, в усіх регіонах України графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів мали застосовуватися з 11 до 13 години. Проте вдень "Укренерго" запровадило додаткові обмеження – графіки відключень світла з 19:00 до 22:00. Енергетики пояснили, що змушені відключати світло українцям через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену попередніми обстрілами РФ.

Більша частина Києва наступного опалювального сезону може залишитися без опалення, заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов. Він зауважив, що, внаслідок систематичних ударів РФ Дарницьку ТЕЦ було знищено повністю, а ТЕЦ-6 – на 80%, і додав, що нічого не завадить Росії повторити удари по столичних ТЕЦ.

Вас також можуть зацікавити новини: