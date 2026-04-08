НАТО проспало дронову революцію і тепер змушене терміново адаптуватися, – адмірал

Атаки на Саудівську Аравію стали серйозним попередженням, проте НАТО так і не підготувалось до відбиття масштабних нальотів.

Ще до конфлікту США з Іраном та повномасштабного вторгнення Росії в Україну дешеві ударні безпілотники вже застосовувалися для атак на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, фактично встановивши новий формат ведення бойових дій. Однак у НАТО тоді не надали цьому належного значення, розповів в інтерв'ю Business Insider верховний головнокомандувач з трансформації альянсу адмірал П'єр Вандьє, який займається питаннями модернізації. Зараз, за його словами, альянс намагається надолужити втрачене на тлі тактики сучасної війни, що стрімко змінюється.

Недорогі барражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе) сьогодні використовуються для масованих атак із мінімальними витратами: Росія застосовує їх проти України, а Іран проти США та їхніх союзників на Близькому Сході. І НАТО лише недавно почало усвідомлювати масштаб цієї загрози.

Вандьє нагадав, що ще в 2019 році Саудівська Аравія зазнала ударів безпілотників типу Shahed іранської розробки – тоді атакували нафтопереробні об'єкти компанії Aramco в Абкаїці та Хурайсі. Згодом Іран та пов'язані з ним сили продовжували періодично використовувати такі дрони в регіоні, а з 2022 року Росія почала масово застосовувати їх проти українських міст та інфраструктури, доводячи кількість запусків до сотень за ніч. В останні тижні, додав він, Іран також використав тисячі таких дронів проти країн Перської затоки у відповідь на американсько-ізраїльську бомбардувальну кампанію.

За словами Вандьє, атаки на Саудівську Аравію стали серйозним попередженням, проте НАТО так і не підготувалось до відбиття масштабних нальотів дешевих безпілотників. Союзники продовжували закуповувати дорогі зенітні ракети, які виявляються економічно неефективними проти дронів вартістю близько 50 тисяч доларів. Фактично єдиною країною, яка зуміла налагодити масове провадження рішень проти Shahed, він назвав Україну, попередивши, що альянс зіштовхнеться із серйозними проблемами, якщо не почне терміново вирішувати це питання.

В останні роки НАТО активізувало співпрацю з Україною у пошуку доступних способів протидії найбільш небезпечним загрозам, включаючи дрони-камікадзе. У лютому 2025 року було запущено спільний проект – Центр аналізу, підготовки та освіти JATEC, завдання якого – використати досвід реальних бойових дій для коригування оборонного планування альянсу. Одним з перших напрямків роботи центру стало створення недорогих систем протиповітряної оборони, що оперативно розгортаються. Крім того, Україна бере участь у спільних навчаннях, іноді виступаючи у ролі умовного супротивника для перевірки можливостей НАТО.

Вандьє підкреслив, що український досвід дозволив альянсу вийти за звичні рамки: раніше в НАТО виходили з власної технологічної та військової переваги.

"Ми вважали, що наша система ведення війни – найкраща у світі, тому й навчали Україну", – зазначив він. Проте чотири роки війни показали необхідність перегляду підходів і тепер альянс сам зацікавлений в українських напрацюваннях для адаптації до нових умов.

При цьому, додав Вандьє, і Росія вивчає уроки з війни, що робить її потенційно небезпечнішим противником.

Український досвід затребуваний не лише в НАТО: Київ направив понад 200 фахівців із боротьби з безпілотниками до низки країн Близького Сходу для допомоги у відбитті іранських атак. В альянсі визнають, що Україні є чому навчити партнерів – від масового та доступного виробництва технологій до проведення глибоких ударних операцій із застосуванням дронів.

"Нам потрібно знайти щось нове. І це "нове" вже винайшла Україна. Тепер нам необхідно інтегрувати це до нашого арсеналу", - резюмував Вандьє.

