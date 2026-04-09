Військові 18-25 років отримають гарантовану відстрочку після контракту, - Федоров

У цей період призов можливий лише за згодою військового, зауважив Михайло Федоров.

Військовослужбовці віком 18-25 років, які долучилися до армії за контрактом, отримають гарантовану відстрочку від призову. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Команда Міноборони разом із Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідну постанову – норма повністю реалізована. Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову", – йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, Кабінет міністрів України вже затвердив механізм оформлення такої відстрочки, тож тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці

"Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового", – акцентував Михайло Федоров.

Голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявив, що з розшуку ТЦК та СП знімуть 2 мільйони людей. За його словами, реформа законодавчих змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі й невдовзі буде представлена парламенту та суспільству.

Раніше у застосунку "Резерв +" зʼявився новий статус "оперативний резерв". Як пояснили у Міноборони, про якесь оновлення у мобілізації не йдеться. Цей статус надається тим, хто пройшов строкову службу або підпадають під інші визначені законом категорії.

