'НАТО не було поруч': Трамп різко розкритикував Альянс через Іран, Рютте його підтримав

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО не підтримали Вашингтон у критичний момент і можуть не зробити цього знову. Про це він написав у соцмережі Truth Social після переговорів із генеральним секретарем альянсу Марком Рютте.
"НАТО не було поруч, коли ми його потребували, і його не буде поруч, якщо він нам знову знадобиться", - написав Трамп.
Також лідер США закликав згадати про Гренландію – "великий шматок льоду, яким погано керують".
Криза в Альянсі
Напруження між США та союзниками загострилося через війну в Ірані. Частина країн альянсу відмовилася підтримувати військову кампанію Вашингтона – зокрема, не дозволила використовувати свій повітряний простір і не направила військово-морські сили для операцій у районі Ормузької протоки.
Сам Марк Рютте після зустрічі з Трампом визнав, що "деякі" союзники не виконали зобов’язань, однак наголосив, що більшість європейських країн все ж надали допомогу.
"Він явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору. Це була дуже відверта, дуже відкрита дискусія, але також дискусія між двома добрими друзями", – сказав Рютте в програмі CNN "The Lead with Jake Tapper" після понад двох годин у Білому домі, цитує Reuters.
Трамп проти НАТО - останні новини
Нагадаємо, Дональд Трамп не вперше різко висловлюється про Альянс – раніше він називав НАТО "паперовим тигром" і навіть погрожував виходом США.
У Білому домі також заявили, що союзники "відвернулися від американського народу", який фінансує їхню безпеку.
Експерти попереджають про серйозну кризу у трансатлантичних відносинах. Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску назвала ситуацію "небезпечним моментом для альянсу".
Попри публічну критику, американські чиновники запевняють, що США залишаються відданими Альянсу. Водночас дипломати визнають: наслідки конфлікту можуть довго впливати на відносини між Вашингтоном і європейськими столицями.
За даними WSJ, адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку американського лідера, не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.