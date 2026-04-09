'НАТО не було поруч': Трамп різко розкритикував Альянс через Іран, Рютте його підтримав

Після зустрічі з генсеком Марком Рютте Дональд Трамп різко розкритикував союзників через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО не підтримали Вашингтон у критичний момент і можуть не зробити цього знову. Про це він написав у соцмережі Truth Social після переговорів із генеральним секретарем альянсу Марком Рютте.

"НАТО не було поруч, коли ми його потребували, і його не буде поруч, якщо він нам знову знадобиться", - написав Трамп.

Також лідер США закликав згадати про Гренландію – "великий шматок льоду, яким погано керують".

Криза в Альянсі

Напруження між США та союзниками загострилося через війну в Ірані. Частина країн альянсу відмовилася підтримувати військову кампанію Вашингтона – зокрема, не дозволила використовувати свій повітряний простір і не направила військово-морські сили для операцій у районі Ормузької протоки.

Сам Марк Рютте після зустрічі з Трампом визнав, що "деякі" союзники не виконали зобов’язань, однак наголосив, що більшість європейських країн все ж надали допомогу.

"Він явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору. Це була дуже відверта, дуже відкрита дискусія, але також дискусія між двома добрими друзями", – сказав Рютте в програмі CNN "The Lead with Jake Tapper" після понад двох годин у Білому домі, цитує Reuters.

Нагадаємо, Дональд Трамп не вперше різко висловлюється про Альянс – раніше він називав НАТО "паперовим тигром" і навіть погрожував виходом США.

У Білому домі також заявили, що союзники "відвернулися від американського народу", який фінансує їхню безпеку.

Експерти попереджають про серйозну кризу у трансатлантичних відносинах. Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску назвала ситуацію "небезпечним моментом для альянсу".

Попри публічну критику, американські чиновники запевняють, що США залишаються відданими Альянсу. Водночас дипломати визнають: наслідки конфлікту можуть довго впливати на відносини між Вашингтоном і європейськими столицями.

За даними WSJ, адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку американського лідера, не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.

