Росія вручила ноту протесту Японії через угоду про дрони з Україною, – ЗМІ

Відносини між Росією та Японією "опустилися до безпрецедентно низького рівня" через політику Токіо, заявили у Москві.

Росія викликала посла Японії в Москві Акіру Муто у зв’язку з угодою між японською компанією та українським виробником дронів.

Як повідомляє Anadolu Agency, у МЗС РФ заявили, що дипломату було вручено ноту протесту. Там наголосили, що атаки українських безпілотників на території Росії дають Москві підстави розглядати таку співпрацю як "відверто ворожу" і таку, що шкодить безпеці країни.

У відомстві також заявили, що відносини між Росією та Японією "опустилися до безпрецедентно низького рівня" через політику Токіо, яку в Москві називають недружньою. Російська сторона попередила, що якщо Японія справді зацікавлена у відновленні діалогу, вона має підтвердити це "не лише словами, а конкретними діями".

Як зазначає Anadolu Agency, йдеться про угоду, укладену минулого місяця: токійська компанія Terra Drone Corporation через одну зі своїх структур домовилася про співпрацю з українською компанією Amazing Drones LLC. Цей крок викликав різку реакцію Москви на тлі активного використання Україною безпілотників у війні.

