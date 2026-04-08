Мільйони під питанням: в Україні відкинули заявку ОАЕ на купівлю частки виробника 'Фламінго'

Деталей щодо порушення вимог у заявці комітет не розкрив.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив заявку оборонного конгломерату з Об’єднаних Арабських Еміратів на придбання частки у провідному українському виробнику дронів і ракет, зокрема ракети "Фламінго", Fire Point на суму 760 млн доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Комітет зазначив, що отримав заявку 30 грудня, однак не прийняв її до розгляду, оскільки вона не відповідала встановленим критеріям. У комітеті не уточнили, які саме вимоги було порушено в заявці

У відомстві підтвердили, що контрагентом у цій угоді є компанія з ОАЕ EDGE Group, про що раніше повідомляли українські ЗМІ.

У Fire Point не відповіли на запит про коментар. Українська компанія також не розкривала, хто саме планує придбати частку.

Співзасновник Fire Point Денис Штілерман минулого тижня заявив Reuters, що придбання 30% частки компанії перебуває на розгляді Антимонопольного комітету. За його словами, рішення очікувалося приблизно до жовтня.

Компанія Fire Point, яка була заснована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, вважається одним із найуспішніших гравців українського оборонного сектору. Компанія виробляє більшість далекобійних дронів, які Україна використовує для ударів по Росії, а також крилату ракету Flamingo.

Компанія Fire Point, виробник української крилатої ракети "Фламінго", веде переговори з європейськими компаніями про запуск нової системи ППО до наступного року. Fire Point хоче створити недорогу альтернативу системі Patriot, яку стає все важче придбати.

Раніше головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман заявляв, що в Україні будуть FPV-дрони розміром з ракету "Фламінго". Він також повідомив, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року.

