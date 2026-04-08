Корабель, який вибухнув 225 років тому, незабаром буде 'похований' назавжди: у чому причина

Морські археологи працюють в умовах стислих термінів будівництва, щоб розкопати затонулий під час Копенгагенської битви датський флагманський корабель "Даннеброге" у 1801 році. Про це пише Indian Defence Review.

Уламки, поховані під майже 15 метрами портових відкладень, були виявлені в рамках підготовчих досліджень для масштабного проекту міського розвитку.

Зазначається, що ця знахідка знову порушила питання про одну з найважливіших морських битв Наполеонівських воєн, яка допомогла сформувати національну ідентичність Данії.

"Даннеброге" був флагманським кораблем датського флоту під час Копенгагенської битви 2 квітня 1801 року. За даними Associated Press, 48-метрове судно було головною ціллю британського адмірала Гораціо Нельсона, який очолив дванадцять лінійних кораблів, що увійшли в Копенгагенську гавань, щоб змусити Данію вийти з антибританської коаліції, до якої також входили Росія, Пруссія та Швеція.

Цікаво, що гарматний вогонь пронизав верхню палубу корабля, після чого запальні снаряди спричинили пожежу на борту. "Даннеброге" дрейфував на північ і зрештою вибухнув, що, як повідомлялося на той час, викликало оглушливий гуркіт по всій датській столиці. Історичні записи вказують на те, що 19 членів екіпажу так і не були знайдені. Серед знайдених на даний момент артефактів - дві гармати, уніформа, відзнаки, взуття, пляшки, кераміка, фрагменти плетеного кошика та частина нижньої щелепи моряка. Мортен Йохансен, керівник відділу морської археології Музею вікінгських кораблів Данії, який керує розкопками, пояснив:

"Коли гарматне ядро потрапляє в корабель, екіпажу завдає шкоди не саме ядро, а дерев'яні осколки, що розлітаються всюди, дуже схожі на уламки гранат".

При цьому умови роботи на місці аварії суворі. Затонулий корабель лежить приблизно в 15 метрах під поверхнею в товстому шарі осадових порід, видимість практично нульова. Водолаз і морський археолог Марі Йонссон описала навігацію по місцю аварії виключно на дотик.

"Іноді нічого не видно, і тоді доводиться просто намацувати шлях, дивитися пальцями, а не очима", - сказала вона.

Місце аварії також усіяне гарматними ядрами, що становить постійну небезпеку для водолазів.

Важливо, що ідентифікація затонулого судна була підтверджена дендрохронологічним аналізом з використанням річних кілець для датування деревини, що дозволило визначити рік побудови корабля. Експерти також зіставили фізичні розміри дерев'яних елементів з кресленнями "Даннеброге" того періоду.

Історія під тиском

Терміновість розкопок обумовлена проєктом "Лінеттхольм" - масштабним проєктом зі створення штучного півострова площею 271 акр у Копенгагенській гавані. Схвалений датським парламентом у 2021 році, цей проект покликаний вирішити проблему нестачі житла та забезпечити захист міста від повеней, оскільки місто стикається зі зростаючим ризиком підвищення рівня моря. Будівництво, як очікується, триватиме до 2070 року, і місце розташування "Даннеброге" знаходиться в межах території проекту.

Музей вікінгських кораблів оголосив про свої знахідки 2 квітня 2026 року, рівно через 225 років після битви, розпочавши обстеження району наприкінці 2025 року.

Зазначається, що для данських археологів значення затонулого корабля виходить далеко за межі його матеріального вмісту. Битва 1801 року залишається глибоко вкоріненим моментом у національній пам'яті країни. Йохансен заявив:

"Це велика частина датської національної самосвідомості. Ми насправді не знаємо, як це було - перебувати на борту корабля, який був розстріляний англійськими військовими кораблями, і частину цієї історії ми, ймовірно, зможемо дізнатися, побачивши затонулий корабель".

Сама битва закінчилася захопленням або знищенням 12 данських кораблів і загибеллю або пораненням приблизно 1700 данських солдатів. Нельсон, відомий своєю сліпотою на одне око, проігнорував сигнал до відступу від свого командира, адмірала сера Хайда Паркера, піднісши телескоп до сліпого ока і заявивши, що не бачить наказу. Цей вчинок часто називають джерелом виразу "закривати очі", але історики-лінгвісти зазначають, що цей вираз існував у письмовій формі ще до битви.

