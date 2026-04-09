Росія готує нальоти 'роїв дронів': Forbes пояснив, чи чекати прориву

Масове використання автономних безпілотників розглядають як відповідь на "зони ураження" України, але прориву це не гарантує.

У війні між Росією та Україною формується новий етап протистояння технологій. Російські військові аналітики дедалі частіше говорять про використання роїв дронів як способу прориву української оборони, пише Forbes.

Йдеться про так звані "зони ураження" – кількакілометрові ділянки перед українськими позиціями, де будь-яке просування військ швидко виявляється та знищується завдяки масовому застосуванню безпілотників і артилерії.

Чому Росія шукає нову тактику

Зараз російські сили стикаються з двома ключовими проблемами:

висока вразливість операторів дронів, яких змушені наближати до лінії фронту;

дефіцит підготовлених фахівців через втрати.

Кожен безпілотник потребує окремого оператора, а концентрація таких груп робить їх легкою мішенню через велику фізичну та електромагнітну сигнатуру.

Саме тому в Росії розглядають перехід до ройових технологій – коли один оператор керує одразу кількома дронами, а самі апарати координують дії між собою автономно.

У чому суть "рою"

На відміну від звичайних масованих атак, рій – це не просто велика кількість дронів. Йдеться про системи, які:

обмінюються даними в реальному часі;

самостійно змінюють маршрут;

адаптуються до загроз і ППО;

атакують цілі узгоджено.

Фактично оператор лише задає ціль, а решту роботи виконують алгоритми.

Попри це, нині Росія ще не має повноцінних бойових роїв. Її атаки дронами типу "Герань" залишаються переважно запрограмованими і не передбачають гнучкої координації під час польоту.

Водночас є ознаки активних інвестицій у цей напрям, зокрема інтеграція штучного інтелекту в навігацію, використання комп’ютерного зору та експерименти з мережевими операціями дронів. Також розвиваються концепції "дронів-носіїв", які запускають менші апарати ближче до цілі.

Це може дозволити російській армії масштабувати атаки без пропорційного збільшення кількості операторів.

Що може зупинити рої

Головною перешкодою залишається радіоелектронна боротьба. Українські системи глушіння порушують зв’язок між дронами, ускладнюють навігацію та знижують ефективність координації.

Навіть у разі впровадження роїв, їхня перевага може бути тимчасовою – Україна швидко адаптує свої засоби протидії, пише видання.

Прориву не буде

Аналітики зазначають, що навіть успішне застосування роїв не гарантує стратегічного перелому. Українська оборона є багаторівневою і включає: дрони, мінні поля, інженерні загородження та укріплені позиції.

Рій може пробити окремий елемент, але синхронізація з наступом військ, артилерією та логістикою залишається надзвичайно складною.

"Синхронізація атак дронів з наземними маневрами, артилерією та логістикою додає ще більшої складності, особливо коли сигнали зв'язку глушать. Це робить малоймовірними масштабні прориви навіть за умови покращення можливостей дронів", - підсумувало видання.

Як повідомляв УНІАН, в Україні створюють спеціальні рої перехоплювальних дронів, які дозволять одному пілоту керувати одразу кількома безпілотниками одночасно або навчать їх "спілкуватися" між собою у повітрі.

Кілька компаній у кластері інноваційного центру Brave1 вже працюють над цією функцією. Головна мета – щоб один оператор міг керувати групою перехоплювачів локально або дистанційно. Окрім цього, розробляється можливість, щоб дрони незалежно взаємодіяли один з одним під час польоту.

