Трамп придумав, як заробити на Ормузькій протоці: говорить про проект з Іраном, – The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість створення "спільного підприємства" з Іраном для введення плати за прохід суден через Ормузьку протоку після досягнення домовленості про двотижневе припинення вогню, пише The Hill.

Відповідаючи на запитання журналіста ABC Джонатана Карла про підтримку ініціативи Тегерана стягувати плату за прохід через ключовий світовий маршрут поставок нафти, Трамп зазначив: "Ми думаємо про те, щоб зробити це в рамках спільного підприємства. Це спосіб забезпечити безпеку, а також захистити безліч інших людей. Це чудово".

Ормузька протока залишається стратегічно важливим маршрутом, через який проходить близько 20% світової нафти. При цьому ідея "спільного підприємства" не входила в іранський мирний план із 10 пунктів, раніше схвалений США і названий Трампом "реалістичним", пише видання.

Раніше президент заявив, що США можуть заробити "великі гроші", допомагаючи "нарощувати транспортний потік" у протоці, і припустив можливість введення американських зборів для суден. У свою чергу, влада Ірану вже заявила про плани створити систему "пунктів стягнення плати" для забезпечення безпечного проходу, йдеться у публікації.

Згідно з інформацією, ініціатива викликала критику з боку держсекретаря США Марко Рубіо, який назвав подібну систему "незаконною" і "небезпечною для всього світу". Він закликав США та європейських союзників виробити спільну стратегію, хоча й зазначив, що Вашингтон не очолюватиме її.

За даними джерел, кошти від стягнення плати Іран має намір спрямувати на відновлення країни, частина коштів також може бути передана Оману.

Як зазначається в матеріалі, угода про припинення вогню була досягнута за кілька годин до встановленого Трампом дедлайну. Раніше він попереджав, що в разі відмови Ірану відкрити протоку "вся іранська цивілізація загине", що викликало різку реакцію в Конгресі.

Низка законодавців засудила такі заяви як потенційну загрозу військового злочину. Конгресмен Джон Ларсон ініціював процедуру імпічменту, а інші закликали розглянути можливість усунення президента згідно з 25-ю поправкою.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, у свою чергу, назвав досягнуту з Іраном угоду "крихким перемир'ям" і попередив, що будь-які спроби її порушити призведуть до жорсткої відповіді.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір вимагати від судноплавних компаній платити криптовалютою за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Таким чином він прагне зберегти контроль над ключовим водним шляхом протягом двотижневого перемир'я, оголошеного Трампом.

Згідно з інформацією, будь-який танкер, що проходить через протоку, повинен надіслати електронного листа владі про свій вантаж, після чого Іран виставить суму збору в цифрових валютах. За попередніми даними, тариф за прохід становить 1 долар за барель нафти, порожні танкери зможуть проходити безкоштовно.

Напередодні повідомлялося, що перший раунд переговорів між США та Іраном відбудеться у п'ятницю, 10 квітня. Передбачувана зустріч може відбутися в Ісламабаді за посередництва Пакистану.

