Литовський чиновник відправиться до України після скандальної заяви про Крим, - ЗМІ

Міністерка охорони здоров’я Литви вирішила направити до України свого заступника, щоб підтвердити підтримку Києва та зміцнити двосторонню співпрацю.

Міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відрядити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса на роботу в Україну після негативної реакції громадськості на його коментар про приналежність Криму, повідомляє LRT.

"Ми відправимо нашого віце-міністра працювати в Україну", – заявила Якубаускене журналістам у середу. "Я вже вчора сказала йому, що він має поїхати".

Міністерка заявила, що рішення було ухвалене після обговорення з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене. На тлі ситуації політикиня вирішила направити до України свого заступника, щоб підтвердити підтримку Києва та зміцнити двосторонню співпрацю, пише видання.

Скандал виник після того, як в одному інтерв'ю Галдікаса запитали, кому належить Крим. Політик не зміг сформулювати прямої відповіді, що викликало хвилю критики в політичному середовищі.

Так, Гальдікас відповів: "Я не знаю, кому належить Крим, у чому сенс цього питання?" Коли його почали розпитувати детальніше, він відповів: "Гаразд, тоді Україні".

Пізніше він пояснив, що його позиція залишається незмінною: Крим є частиною України, а сама Литва послідовно підтримує територіальну цілісність держави, пише LRT.

Згідно із публікацією, сам Галдікас також наголосив, що Литва й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у питаннях економіки, відновлення та інтеграції до Європейського Союзу. У матеріалі зазначається, що інцидент викликав дискусію всередині країни, однак офіційна позиція Вільнюса щодо Криму залишається незмінною.

Підтримка України в Європі

Нагадаємо, за результатами "Рамштайну" на 2026 рік партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - $38 млрд, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, понад $6 млрд буде у конкретних пакетах допомоги, включно з понад $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн - на PURL, $2 млрд - на ППО, а також гроші на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

Крім того, Румунія та Хорватія приєдналися до програми PURL та оголосили про перші внески, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, з моменту започаткування програми у серпні минулого року, до PURL вже приєдналися 24 країни.

