Литовський чиновник відправиться до України після скандальної заяви про Крим, - ЗМІ

Міністерка охорони здоров’я  Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відрядити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса на роботу в Україну після негативної реакції громадськості на його коментар про приналежність Криму, повідомляє LRT.

"Ми відправимо нашого віце-міністра працювати в Україну", – заявила Якубаускене журналістам у середу. "Я вже вчора сказала йому, що він має поїхати".

Міністерка заявила, що рішення було ухвалене після обговорення з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене. На тлі ситуації політикиня вирішила направити до України свого заступника, щоб підтвердити підтримку Києва та зміцнити двосторонню співпрацю, пише видання.

Скандал виник після того, як в одному інтерв'ю Галдікаса запитали, кому належить Крим. Політик не зміг сформулювати прямої відповіді, що викликало хвилю критики в політичному середовищі. 

Так, Гальдікас відповів: "Я не знаю, кому належить Крим, у чому сенс цього питання?" Коли його почали розпитувати детальніше, він відповів: "Гаразд, тоді Україні".

Пізніше він пояснив, що його позиція залишається незмінною: Крим є частиною України, а сама Литва послідовно підтримує територіальну цілісність держави, пише LRT.

Згідно із публікацією, сам Галдікас також наголосив, що Литва й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у питаннях економіки, відновлення та інтеграції до Європейського Союзу. У матеріалі зазначається, що інцидент викликав дискусію всередині країни, однак офіційна позиція Вільнюса щодо Криму залишається незмінною.

Підтримка України в Європі

Нагадаємо, за результатами "Рамштайну" на 2026 рік партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - $38 млрд, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, понад $6 млрд буде у конкретних пакетах допомоги, включно з понад $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн - на PURL, $2 млрд - на ППО, а також гроші на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями. 

Крім того, Румунія та Хорватія приєдналися до програми PURL та оголосили про перші внески, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, з моменту започаткування програми у серпні минулого року, до PURL вже приєдналися 24 країни.

