Трамп може покарати країни НАТО за недостатню підтримку операції США в Ірані, - WSJ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку американського лідера, не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.

Про це з посиланням на джерела в адміністрації президента США пише The Wall Street Journal. Зазначається, що пропозиція передбачає виведення американських військ з країн-членів Організації Північноатлантичного договору, які "не надали належної підтримки у війні з Іраном".

Ці сили Штати можуть розмістити в тих державах, які більш активно підтримували військову кампанію на Близькому Сході. Примітно, що у матеріалі таку пропозицію називають значно мʼякшою за нещодавні погрози Трампа про вихід США з НАТО. Згідно з американським законодавством, він не може зробити цього без підтримки Конгресу.

WSJ пише, що новий план отримав підтримку серед високопоставлених чиновників адміністрації. Зараз він перебуває на ранній стадії розробки і є одним із кількох варіантів, які Білий дім обговорює для покарання НАТО. Ця ініціатива підкреслює зростаючий розрив між адміністрацією Трампа та європейськими союзниками після рішення Вашингтона розпочати війну з Іраном.

Які країни НАТО можуть опинитися під ударом

Загалом американський контингент у різних країнах Європи налічує приблизно 84 тисячі осіб, хоча цифра може змінюватися. Наразі точно невідомо, з яких країн США можуть вивести війська, але проти операції в Ірані виступили одразу кілька держав.

Іспанія заборонила американським літакам, задіяним в операції в Ірані, використовувати свій повітряний простір. Штати незадоволені і Німеччиною, оскільки Берлін критикував операцію на Близькому Сході.

Свої авіабази на Сицилії не дозволила використовувати і Італія. Водночас Франція дозволила користуватися американським військам базою на півдні країни за умови, що там сідатимуть лише ті літаки, які не залучені до ударів по Ірану.

За словами двох представників адміністрації, окрім передислокації військ, план може також передбачати закриття американської бази принаймні в одній з європейських країн, – можливо в Іспанії чи Німеччині.

Вигоду з ситуації можуть отримати "прихильні країни", якими вважаються Польща, Румунія, Литва та Греція, зазначили чиновники. Цей план може призвести до розміщення більшої кількості американських військ ближче до російського кордону, що, ймовірно, викличе ворожість з боку Кремля.

Трамп і НАТО

Білий дім заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте планує обговорити питання членства США в Альянсі. Речниця Керолайн Левітт заявила, що НАТО перевіряли на міцність, і блок "провалився".

Раніше президент США не раз казав, що "серйозно розглядає вихід з НАТО". Сам Альянс він називав "паперовим тигром".

Вас також можуть зацікавити новини: