Взимку сонячні панелі працюють гірше: і причина не в холоді

Популярне джерело енергії опинилося під ударом стихії, яка обходиться дорожче за урагани та змушує власників платити двічі.

Власники сонячних панелей по всьому світу зіткнулися з новою небезпекою, яку принесла погана погода цьогорічної зими. Як з’ясувалося, сонячна генерація має "слабке місце", яке раніше недооцінювали, пише видання The Puls.

Відомо, що сонячна енергія стала справжнім порятунком для багатьох, хто прагнув "зменшити або повністю позбутися залежності від національної мережі".

Модульна природа сонця та вітру дозволила уникати величезних інвестицій, яких потребують нафтопереробні заводи. Лише минулого року Китай додав рекордні 240 ГВт потужності, що стало найбільшим доповненням в історії. Проте геополітичні шторми та війна в Ірані змусили світ переосмислити енергетичну безпеку, підштовхнувши мільйони людей до створення автономних будинків.

Однак, як пише ЗМІ, навіть у цього ринку є "ахіллесова п'ята".

"Ми знаємо, що сонячні панелі можуть витримувати сніг, але ви, можливо, не усвідомлюєте, як конвективні бурі завдають шкоди мільйонам сонячних панелей по всьому світу", – наголошує автор.

За наявними даними, саме град став причиною того, що конвективні явища тепер "перевищили урагани як найдорожчий аспект відновлюваної енергетики".

На думку експертів компанії Allianz, це створює нову тривогу для мільйонів власників.

Навіть у високих кабінетах відчули цю проблему. Американський конгресмен Томас Мессі, який живить свій дім через "складне поєднання сонячних панелей, які подають енергію на викинуту батарею Tesla", теж опинився перед лицем нових ризиків. Хоча існують лайфхаки для підвищення ефективності панелей, проти фізичного знищення льодом вони безсилі.

Ситуація ускладнюється тим, що "геополітичні проблеми та національні вузькі місця в мережах ускладнили постачання енергії".

Поки у Британії вітрові станції ризикують зупинити країну через надпотужні пориви, а вчені вчать роботів "плавати" у просторі-часі за формулами Ейнштейна 1905 року, звичайним власникам панелей радять терміново збільшити страховку житла.

