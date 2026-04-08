'Війна втратила сенс': Венс заявив про 'значний прогрес' у переговорах між Україною і РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є "значний прогрес", а позиції сторін, за його словами, зблизилися. Про це він сказав 8 квітня, перебуваючи з візитом у Будапешті, передає Радіо Свобода.

"Спочатку ми не могли переконати РФ й Україну хоча б сформулювати, чого вони хочуть для завершення конфлікту. Зараз ми цього досягли. Ми отримали документи від українців і росіян. Ми насправді змусили їх висловити свої позиції, і з часом їхні позиції стали все ближчими й ближчими", – сказав Венс.

За його словами, сторони ще не досягли остаточного прогресу, але він "досить оптимістично налаштований щодо цього, тому що війна, по суті, втратила сенс".

Як заявив віцепрезидент США, на цей момент йдеться "про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку".

"Чи варто це втрати ще сотень тисяч російських й українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років вищих цін на енергоносії й економічного спустошення?" – зазначив він.

При цьому Венс розкритикував європейських лідерів за те, що вони, на його думку, не роблять достатньо, щоб припинити війну.

Інші заявив Венса в Будапешті

Як повідомляв УНІАН, Венс під час перебування в Будапешті в середу, 8 квітня, назвав "скандальними" коментарі президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повторивши звинувачення Будапешта в тому, що Київ використовує постачання енергоносіїв для спроби вплинути на вибори в країні.

Ідеться про заяву Зеленського ще від 5 березня щодо блокування Угорщиною 90 мільярдів євро кредиту для України від Європейського Союзу.

Зауваження Венса пролунали під час візиту до Будапешта, спрямованого на підвищення шансів націоналіста Орбана, який зіткнувся з найскладнішим викликом за своє 16-річне правління на виборах 12 квітня.

Потім Венс звинуватив ЗМІ у подвійних стандартах у висвітленні ймовірного іноземного втручання у президентські вибори в США 2016 року та в голосування в Угорщині.

Вас також можуть зацікавити новини: