Археологи знайшли гігантські кулі в джунглях Амазонії: те, що було всередині, їх вразило

Археологи знайшли 7 доісторичних урн.

У глибині бразильського штату Амазонас виявили сім великих керамічних урн, знайдені під час вирубування дерева неподалік від озера Кочіла. Але археологів особливо вразило те, що знаходилося всередині, - останки, які просто не могли опинитися в одному місці, пише indiandefencereview.com.

Під час розкопок було виявлено сім урн, що містили фрагменти кісток і останки тварин, а саме людські кістки, кістки риб і панцирі черепах. Склад вмісту чітко задокументований, але його інтерпретація залишається відкритою. Вважається, що ці керамічні сфери виконували похоронну функцію, але їхній незвичайний вміст натякає на ритуали, пов'язані як зі смертю, так і з їжею, зв'язок, який рідко зустрічається в археології Амазонії.

Попередній лабораторний аналіз урн припускає, що вони були виготовлені з зеленуватої глини – досить рідкісного матеріалу. Деякі уламки демонструють сліди червоної глазурі та оздоблення ангобою, але жоден з них не відповідає відомим традиціям Нижньої Амазонії.

Це може вказувати на присутність окремої культурної групи, яка ще не повністю задокументована, сказала доктор Джорджеа Лейла Холланда, одна з провідних археологів, зазначивши, що керамічний стиль не має аналогів у ширшому басейні Амазонки.

"Ймовірно, вони були запечатані органічним матеріалом, що давно розклався, і поховані всього на глибині 40 сантиметрів – можливо, під стародавніми будинками", – додала вона.

Урни знаходилися на озері Кочіла, що входить до мережі штучних островів, побудованих корінними громадами на територіях, які затоплюються в сезон. Ці височини були створені з використанням землі та фрагментів кераміки для забезпечення можливості проживання під час високого рівня води.

Самі розкопки вимагали тісної співпраці з місцевою громадою. Урни розташовувалися приблизно на висоті 3,20 метрів над землею в кореневій системі, що ускладнювало доступ. Жителі побудували підняту конструкцію з дерева та ліан, щоб археологи могли безпечно працювати.

