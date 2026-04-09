Німеччина звинуватила Венса у лицемірстві після поїздки до Орбана

У Берліні заявили, що візит віцепрезидента США напередодні голосування виглядає як втручання.

Уряд Німеччини різко відреагував на заяви віцепрезидента США Джея Ді Венса щодо нібито втручання Європейського Союзу у вибори в Угорщині, звинувативши його у подвійних стандартах та лицемірстві, пише Politico.

Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що саме поїздка Венса до Будапешта за кілька днів до голосування може виглядати як спроба вплинути на виборчий процес.

"Ми відкидаємо ці звинувачення. Той факт, що віцепрезидент США був в Угорщині незадовго до виборів, сам по собі говорить про те, хто насправді втручається", - заявив Гілле.

Відео дня

Уряд Німеччини підкреслює, що не має жодних уподобань щодо результатів виборів і визнає лише рішення угорських виборців.

Венс став на бік Орбана

Нагадаємо, що під час візиту до Будапешта Джей Ді Венс виступив разом із прем’єром Віктором Орбаном та різко розкритикував Брюссель.

Він заявив, що дії ЄС під час виборчої кампанії є "одним із найгірших прикладів іноземного втручання", а також звинуватив "бюрократів у Брюсселі" у тиску на угорців.

Після відкритої підтримки Орбана Венс зіткнувся з критикою не лише з боку Німеччини, а й угорської опозиції. Лідер опозиції Петер Мадяр наголосив, що жодна іноземна держава не має права впливати на вибори.

"Це наша країна. Угорська історія пишеться не у Вашингтоні, Москві чи Брюсселі", - заявив Мадяр.

Ситуацію ускладнює і позиція президента США Дональда Трампа, який неодноразово публічно підтримував Віктора Орбана під час кампанії. У Вашингтоні Орбана вважають важливим ідеологічним союзником у Європі, що робить нинішній конфлікт частиною ширшого політичного протистояння.

