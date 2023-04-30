Критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, але й обмежує здатність здійснити успішний контрнаступ.

Союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад, сучасні танки, але боєприпасів для неї критично не вистачає, що перетворює сучасну зброю на "складський товар". Про це після візиту до України заявив президент Чехії Петр Павел, пише видання České noviny.

"З тих переговорів, які я проводив в Україні, а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні однієї області, стало цілком зрозуміло, що для успішної оборони Україні сьогодні найбільше потрібні боєприпаси. Технологій, звісно, ​​теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, але й певною мірою обмежує її здатність здійснити успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованої території, яку Росія агресивно утримує більше року, то іншого шляху, крім контрнаступу, справді немає", – сказав він.

Павел заявив, що Чехія у співпраці з іншими союзниками шукає шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.

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"Ми продовжуватимемо шукати способи не лише збільшити постачання боєприпасів із наших джерел, але й творчо шукатимемо шляхи у співпраці з нашими союзниками, можливо, іншими країнами, щоб отримати те, що Україні потрібно, за короткий період часу", – заявив президент.

ЄС закуповує боєприпаси для України

У березні країни ЄС ухвалили рішення упродовж року надати України 1 мільйон артилерійських снарядів. До ініціативи приєдналися понад 20 країн блоку. Для забезпечення цієї мети планується виділення 2 мільярди євро. Половину коштів буде витрачені на закупівлі снарядів, і спосіб витрачання цих коштів став предметом суперечок в блоці. Зокрема, Польща виступила за те, аби контракти отримували країни за межами ЄС, якщо це стане шляхом для більш швидкого їх отримання, а Франція наполягала на тому, аби гроші не виходили за межі блоку.

25 квітня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що наразі завершується підготовка другого траншу в розмірі 1 мільярда доларів на закупівлю боєприпасів. Він визнав, що "були деякі розбіжності", але запевнив, що "робота триває".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що розчарований нездатністю країн-членів ЄС втілити власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.

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