Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення, наголосили у відомстві.

Міністерство оборони України вжило заходів, щоб зброя вітчизняного виробництва потрапляла на фронт швидше.

У відомстві заявили, що на період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань зброї.

Як зазначається, з 1 листопада Міноборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше - військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

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Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк додав, що скасували непотрібні випробування та скоротили кількість перевірок. Також ввели зміни, аби українська зброя швидше потрапляла до військ.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

Тепер Міноборони та ЗСУ наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання.

Україна виготовляє свою зброю

Іноземні виробники зброї готові починати виробництво в Україні. Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишин анонсував новини про це незабаром.

Україна спільно зі США вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи протиповітряної оборони.

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