Держдеп: Росія несе особливу відповідальність за страждання та тяжке становище сирійців

США очікують від Росії, яка взяла на себе зобов'язання у Женевському мирному процесі, зусиль щодо врегулювання ситуації у Сирії.

Росія несе «особливу відповідальність» за страждання та тяжке становище сирійського народу.

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Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Гізер Нойєрт в ході традиційного брифінгу, стенограма якого оприлюднена на сайті відомства.

Коментуючи питання щодо «цинічного використання» росіянами у Сирії своїх збройних сил, прес-секретар зазначила, що Росія у 2015 році врятувала режим Асада.

«Вони ( росіяни – ред.) підтримали, як ми вже говорили, режим Башара Асада. Скільки разів ми говорили про це тут, що вони (урядові війська – ред.) були на межі загибелі, а хто прийшов і хто врятував їх ще в 2015 році? Росія зробила це. Росія несе особливу відповідальність за страждання та тяжке становище сирійського народу», – заявила вона.

При цьому Нойєрт зазначила, що США очікують від Росії, яка взяла на себе зобов'язання у Женевському мирному процесі, зусиль щодо врегулювання ситуації у Сирії. «Ми ще не бачимо цього, але ми сподіваємось, що це станеться», – додала вона.