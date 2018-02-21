Давнє захоплення: принц Вільям протестував новий мотоцикл (відео)

Спадкоємець британського престолу вибрав нову модель, яка в базовій комплектації коштує більше 21 тисячі доларів.

Принц Вільям протестував новий мотоцикл під час візиту на завод.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Спадкоємець британського престолу вибрав нову модель, яка в базовій комплектації коштує більше 21 тисячі доларів. Вільям - відомий шанувальник мотоспорту, але його хобі - не схвалює дружина, та й часу на мотоцикли майже не залишається через державні і родинні обов'язки. Тому принц зрадів можливості зробити коло в сідлі новенького мотоцикла.

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