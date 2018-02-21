Давнє захоплення: принц Вільям протестував новий мотоцикл (відео)
10:20, 21 лютого 2018Світ
415 0
Спадкоємець британського престолу вибрав нову модель, яка в базовій комплектації коштує більше 21 тисячі доларів.
Давнє захоплення: принц Вільям протестував мотоцикл під час візиту на завод
Принц Вільям протестував новий мотоцикл під час візиту на завод.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Спадкоємець британського престолу вибрав нову модель, яка в базовій комплектації коштує більше 21 тисячі доларів. Вільям - відомий шанувальник мотоспорту, але його хобі - не схвалює дружина, та й часу на мотоцикли майже не залишається через державні і родинні обов'язки. Тому принц зрадів можливості зробити коло в сідлі новенького мотоцикла.
Читайте такожПід час візиту принца Гарі до Шотландії його ледь не покусав поні (відео)
Раніше принц Гаррі і Меган Маркл відвідали благодійний вечір.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter