Imagine Dragons презентували новий хіт
12:36, 23 лютого 2018Світ
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За дві доби пісня зібрала 3,4 мільйона прослуховувань.
Imagine Dragons / REUTERS
Американські рокери Imagine Dragons випустили нову пісню.
Композиція Next to Me стала першою студійною роботою музикантів після виходу альбому Evolve в кінці минулого року.
Відео: YouTube Imagine Dragons VEVO
За дві доби пісня зібрала 3,4 млн прослуховувань на Youtube.
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Як повідомляв УНІАН, американський рок-гурт Imagine Dragons вперше виступить в Україні.
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