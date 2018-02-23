Imagine Dragons презентували новий хіт

За дві доби пісня зібрала 3,4 мільйона прослуховувань.

Американські рокери Imagine Dragons випустили нову пісню. Композиція Next to Me стала першою студійною роботою музикантів після виходу альбому Evolve в кінці минулого року. Відео: YouTube Imagine Dragons VEVO За дві доби пісня зібрала 3,4 млн прослуховувань на Youtube. Читайте такожНебувалий ажіотаж навколо концерту Imagine Dragons в Києві: у черзі за квитками - майже 50 тисяч людей Як повідомляв УНІАН, американський рок-гурт Imagine Dragons вперше виступить в Україні.

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