У ролику гравець підриває дамбу в Таджикистані.

У мережу потрапили фрагменти одиночної сюжетної кампанії Battlefield 6. Судячи з усього, відео злили після датамайну файлів останнього закритого тесту.

Фрагмент, опублікований датамайнером Temporyal, показує фінал місії з підривом дамби в Таджикистані. Візуально це все ще рання збірка: повно незавершених сцен, відсутніх анімацій і текстур. Такий ролик явно не призначався для широкої публіки.

За інформацією Temporyal, одиночна кампанія Battlefield 6 складатиметься з прологу і восьми місій, дія яких розгорнеться в Єгипті, Таджикистані, США і на Гібралтарі.

Сам проєкт перебуває в закритому тестуванні з березня. Незважаючи на договір про нерозголошення, витоки вже стали нормою, відео та скріншоти просочуються регулярно. Це навряд чи дивно, враховуючи інтерес до наступної частини після фіаско Battlefield 2042.

На гру працюють одразу чотири внутрішні студії, об'єднані під назвою Battlefield Studios. DICE відповідає за мультиплеєр, Motive допомагає з картами і контентом для кампанії, Criterion фокусується на одиночній складовій, а Ripple Effect робить щось нове.

Раніше розробники нового Battlefield розповіли про систему руйнування. Руйнівність стане важливим аспектом геймплею.

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