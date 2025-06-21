Повідомляється, що палають цистерни з паливом.

На тимчасово окупованій території Запорізької області сталася "бавовна" на залізниці. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Станом на зараз палає вже 11 цистерн з паливом. Дим бачать за 15-20 км. Наші з місця підтверджують головний бонус – залізничній колії гаплик", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, на ремонт піде "пара тижнів", відповідно "паливо до фронту два тижні не поїде".

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"Чудова операція ГУР МО. Еталонна знов. Коротше, на Запоріжжі ГУР однозначно ТОП", – додав він.

Варто зазначити, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України про цю операцію заяв поки не робило.

Війна в Україні: це варто знати

21 червня 2025 року стало відомо, що генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар", яка виконувала завдання у Донецькій області. За його словами, за час його каденції українськими захисниками було знищено 19608 окупантів (з них 9692 вбитими та 9916 – "300").

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили ЗМІ про максимальну кількість дронів, які здатна запускати Росія за добу. Зараз окупанти застосовують до 300 ударних дронів за одну добу. Проте з урахуванням імітаторів їх максимальна кількість може сягати 500 одиниць.

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