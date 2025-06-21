За його словами, важливо, щоб Трамп обрав історично правильний крок, тому що історично правильно бути з нами.

Російський диктатор Володимир Путін бажає, щоб Україна залишилась без підтримки з боку Сполучених штатів Америки. Для нас пріоритетно зберегти підтримку США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 20 червня.

"Путін дуже хоче, щоб ми були без Америки. Для президента (Дональда) Трампа зараз, безумовно, питання Ізраїлю-Ірану сьогодні пріоритетніше. "Русские" не зможуть реально підтримувати Іран, бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з "русскими" на фоні цього не в наш бік", - зазначив глава держави.

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За його словами, з нашого боку ми даємо сигнали і хочемо, щоб нічого не було за лаштунками, щоб президент Трамп обрав історично правильний крок.

"Тому що історично правильно бути з нами. Тому що Путін агресор. І в будь-якому випадку агресор програє", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що для нас пріоритетно зберегти підтримку Америки.

"Авжеж є європейські країни, які вже дали відповідні сигнали, що вони будуть з Україною навіть у найскладнішій ситуації. Найскладнішою, я вважаю ситуацію, без участі Америки. Ці люди будуть з нами і зроблять все, щоб Україна відчула, що вона не одна", - додав він.

Війна в Україні - позиція США і риторика Кремля

Як повідомляв УНІАН, Путін під час виступу на Петербурзькому економічному форумі висловив свої найагресивніші коментарі з приводу України за дуже довгий час. Зокрема, Sky News написало, що цим він продемонстрував своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.

Так, він заявив, що вважає росіян і українців одним народом, і що "вся Україна належить нам". Як зазначило видання, ці коментарі стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля.

Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва прийняла більш м'який, примирливий тон - у явній спробі показати Вашингтону, що вона зацікавлена у врегулюванні. Але в останніх заявах Путіна не простежувалося ознак подібної риторики - скоріше навпаки. Путін навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні.

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