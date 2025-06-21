Найуспішнішою франшизою стала серія RPG Persona.

Внутрішня презентація Sega Sammy для інвесторів випадково розкрила актуальні дані про продажі ключових ігор компанії SEGA.

На 25-му слайді презентації частина інформації була візуально прихована сірим прямокутником, але текст залишився доступним. Його вдалося витягти через просте копіювання, і таким чином, стали відомі точні цифри продажів деяких тайтлів.

Найбільш вражаючі результати показала Persona 5 Royal, загальний тираж якої склав 7.25 мільйона копій. При цьому ці дані не враховують продажу оригінальної Persona 5, яка раніше розійшлася тиражем близько 3 мільйонів. Сумарно обидві версії подолали позначку в 10 мільйонів, що робить проєкт найбільшим комерційним успіхом в історії Atlus і одним із найуспішніших у всій лінійці SEGA.

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На тлі таких цифр стає зрозуміло, чому Atlus продовжує концентруватися на світі Persona 5. За останні роки було випущено кілька відгалужень, мобільний проєкт, ритм-гру і готується ще одна гача.

Незважаючи на те, що студія також займається ремейками старих частин і працює над новою франшизою Metaphor: ReFantazio, повноцінне продовження серії, Persona 6, досі офіційно не представлено.

Єдиним підтвердженням розробки залишається нещодавня фраза керівника P-Studio Кадзухіси Вади. Він заявив, що команда активно працює над майбутнім серії Persona, робота над новим проєктом ведеться, і студія прагне виправдати очікування фанатів по всьому світу.

Однак і Сонік показує стабільну форму. Нещодавній Sonic Frontiers продався тиражем 4.5 мільйона копій. Навіть менш масштабні ігри на кшталт Sonic Superstars і Team Sonic Racing сягнули 2.4 і 3.5 мільйона проданих копій відповідно.

Серед інших проєктів відзначилися Yakuza: Like a Dragon із майже 3 мільйонами копій та свіжа Like a Dragon: Infinite Wealth, яка вже наближається до 2 мільйонів.

Такі ігри як Persona 3 Reload, Shin Megami Tensei V: Vengeance і Metaphor: ReFantazio подолали рубіж у 2 мільйони кожна.

Раніше розробники "Соніка" розповіли, як витоки шкодять іграм. Насамперед це заважає видавцям влаштувати сюрприз гравцям, а іноді навіть призводить до вирізання контенту, каже Такаші Ізука.

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