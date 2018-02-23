Макрон зіграє в музичній казці "Петя і Вовк"

Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу.

Французький президент Еммануель Макрон візьме участь в музичній казці Сергія Прокоф'єва "Петя і вовк", постановка якої буде представлена в Єлисейському палаці.

Про це повідомляє телеканал BFM TV. Захід відбудеться 1 березня. Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу.

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Музичний супровід постановки забезпечить оркестр Республіканської гвардії Франції, сам президент виступить в ролі оповідача, а дружина Макрона Бріжит братиме участь у складанні списку гостей.

Раніше з мільярдером Біллом Гейтсом стався конфуз на популярному телешоу.