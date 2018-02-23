Убивство 17 людей у школі у Флориді: поліцейський стояв біля будівлі і не втручався

За словами шерифа, озброєний поліцейський повинен був зайти в школу і знищити вбивцю.

Озброєний охоронець школи у Флориді, де минулого тижня нападник убив 17 чоловік, стояв біля будинку під час стрільби і не втручався. Він пішов у відставку після того, як його усунули від обов'язків, повідомив шериф округу Бровард Скотт Ісраел.

Як передає Бі-бі-сі, шериф сказав, що на відеозаписі видно, як поліцейський підходить до будівлі школи через півтори хвилини після того, як пролунали перші постріли. Але замість того, щоб увійти всередину, він протягом чотирьох хвилин залишається зовні і нічого не робить. Стрілянина тривала шість хвилин.

Читайте такожТрамп запропонував озброїти шкільних вчителів, щоб уникнути подібних до стрілянини у Флориді випадківНа питання, як повинен був вчинити охоронець, шериф відповів: "Зайти в школу, кинути виклик убивці, знищити вбивцю".

Охоронець, що звільнився, поки не давав публічно жодних коментарів. Він входив у штат школи і відповідав за безпеку і запобігання злочинності в школі. У США налічується від 14 тисяч до 20 тисяч таких охоронців, всі вони поліцейські. Петерсон працював у школі імені Марджорі Стоунман Дуглас у Флориді з 2009 року, повідомляють місцеві ЗМІ.

17 людей загинули під час збройного нападу на школу, коли 19-річний колишній учень школи Ніколас Круз відкрив стрілянину з гвинтівки 14 лютого. Зараз він перебуває під арештом. Відомо, що раніше він був виключений зі школи за порушення дисципліни.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року психічно хворий Девін Келлі відкрив стрілянину по прихожанам баптистської церкви в Техасі і убив 26 осіб. Чоловік, що жив поруч, стріляв у нього й поранив, а потім після погоні зловмисник з'їхав у кювет та покінчив з собою.