Справа про кокаїн: жандармерія Аргентини заявила про справжність фото з урядовим літаком РФ

У Кремлі намагаються переконати громадськість, що урядовий літак РФ не використовувався для перевезення кокаїну, але факти доводять протилежне.

Фотографії, опубліковані раніше жандармерією Аргентини в рамках розслідування «кокаїнової справи», на яких видно, як літак вантажать валізи, справжні.

«Опублікований фотоматеріал є офіційним, і він присутній в матеріалах слідства», - повідомили аргентинські силовики агентству РБК.

Читайте такожАргентинський кокаїн був доставлений до Москви на літаку голови Радбезу РосіїРаніше у своєму офіційному Twitter жандармерія Аргентини опублікувала фотографії з кримінальної справи про припинення каналу постачання наркотиків з Аргентини в Росію. Серед інших був опублікований знімок з лайнером, який завантажували валізи, де, як припускали організатори каналу, повинні були знаходитися 400 кг кокаїну. На знімках видно бортовий номер літака — 96023.

Лайнер з таким бортовим номером, згідно з даними ресурсу russianplanes.net (після публікації матеріалу РБК ресурс виявився недоступний, збережену версію сторінки сайту можна знайти в кеші Google), належить ФГБУ «Спеціальний льотний загін (СЛО) «Росія» Управління справами президента Росії, яке спеціалізується на перевезенні перших осіб держави.

Ресурс також вказує, що 6 грудня 2017 року літак Іл-96 з бортовим номером 96023 дійсно був в аеропорту Буенос-Айреса. 7 грудня він був у Кабо-Верде, звідки вилетів до Москви. Після публікації матеріалу в Кремлі заявили про можливу фальсифікацію фотографій лайнера спецзагону «Росія».

За даними Аргентини, на території школи при посольстві Росії 13 грудня 2016 року один із співробітників дипмісії виявив валізи з кокаїном. Щоб відстежити подальшу долю вантажу, кокаїн замінили борошном, а валізи з вкладеними в них GPS-датчиками залишили на тому ж місці.

Протягом року фігурантам справи, серед яких були технічний співробітник російського посольства Алі Аб'янов і співробітник поліції Іван Близнюк, не вдавалося переправити вантаж в Росію. Крім того, Аб'янов до того часу вже повернувся в Москву, де 22 лютого його заарештували поліцейські. За день до цього в Аргентині був заарештований і Близнюк. У грудні 2017 року поліція затримала Володимира Калмикова та Іштимира Худжамова, які прибули для отримання валіз з Аргентини.

Вантаж, як повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, належав співробітникові техскладу дипмісії, який до того часу закінчив роботу за трудовим договором. МЗС Росії підкреслив, що розкриття каналу постачання наркотиків було результатом спільної операції російських і аргентинських спецслужб.