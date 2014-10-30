У США медсестра з підозрою на Еболу погрожує зірвати карантин

Її адвокат заявив, що приміщення його підзахисної фактично під домашнім арештом - це порушення конституційних свобод, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Медсестра Кеси Хікокс, що допомагала в лікуванні хворих на Еболу в Сьєрра-Леоне, після повернення додому була поміщена на карантин, хоча у неї не було виявлено жодних симптомів хвороби.

Читайте такожАмериканських військових, які повернулися з Африки, відправлять на карантин через ЕболуАдвокат Хікокс має намір подати позов до влади штату Мен, яка ухвалила таке рішення.

Нагадаємо, кількість загиблих від Еболи у світі вже перевищила 5 тисяч осіб. Смертність в результаті зараження становить 70%.