У США медсестра з підозрою на Еболу погрожує зірвати карантин
07:53, 30 жовтня 2014Світ
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У США медсестра, поміщена на карантин у себе вдома через підозру на Эболу, погрожує покинути будинок, адже не знаходить у себе ознак хвороби.
REUTERS
Її адвокат заявив, що приміщення його підзахисної фактично під домашнім арештом - це порушення конституційних свобод, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Медсестра Кеси Хікокс, що допомагала в лікуванні хворих на Еболу в Сьєрра-Леоне, після повернення додому була поміщена на карантин, хоча у неї не було виявлено жодних симптомів хвороби.
Читайте такожАмериканських військових, які повернулися з Африки, відправлять на карантин через ЕболуАдвокат Хікокс має намір подати позов до влади штату Мен, яка ухвалила таке рішення.
Нагадаємо, кількість загиблих від Еболи у світі вже перевищила 5 тисяч осіб. Смертність в результаті зараження становить 70%.
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