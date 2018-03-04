Поляки висунули перші звинувачення за порушення закону про Інститут нацпам'яті

Першим звинуваченим стало аргентинське видання.

Аргентинська газета Pagina 12 стала першою, кого звинуватили в порушенні польського закону про Інститут національної пам'яті.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання AFP та матеріали, опубліковані на сайті газети Pagina 12.

Громадська організація “Польська ліга проти наклепу”, наближена до польського уряду, звинуватила сайт газети Pagina 12 і її журналіста Федеріко Павловського в “діях, спрямованих на шкоду польської нації і репутації польських солдатів”.

Читайте такожПольський закон про "бандеризм" писали проросійські історики та коментатор кремлівських ЗМІ - RzeczpospolitaЯк зазначає видання, аргентинська газета використала фото 1950 років, на якому зображений солдат польського антикомуністичного опору після Другої світової війни, у статті про різанину в Єдвабному.

У відповідь аргентинське ЗМІ випустило ще один матеріал, у якому звинуватило поляків у активній популяризації цензури критичних думок серед міжнародної спільноти та підняло тему ревізіонізму, котрий став активним у сучасній Польщі.

Нагадаємо, скандальний закон про Інститут національної пам'яті, який ускладнив відносини Польщі з Україною, Ізраелем та США, набув чинності 1 березня.