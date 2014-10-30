Главою МВС РФ стане колишній начальник охорони Путіна

Про це телеканалу "Дощ" повідомило джерело в МВС РФ. До кінця цього тижня прохання Володимира Колокольцева може бути задоволене. У відомстві очікують, що виконуючим обов'язки міністра стане Віктор Золотов, нинішній головком внутрішніх військ та перший заступник Володимира Колокольцева, а в недавньому минулому - глава особистої охорони президента Володимира Путіна.

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Цю інформацію телеканалу підтвердило і джерело, близьке до столичної мерії. За його словами, в уряді вже давно очікували такої рокіровки. Саме з цим пов'язана несподівана публічність колись найзакритішого російського силовика Віктора Золотова. 8 жовтня він несподівано дав розлоге інтерв'ю на телебаченні, в якому розповів про свою інспекційну поїздку по Сибіру.

Проте прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що йому нічого невідомо про відставку міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева. "Мені про це нічого не відомо", - заявив він.

У дев'яності роки Віктор Золотов був охоронцем мера Петербурга Анатолія Собчака. Володимир Путін у цей час обіймав посаду заступника мера міста.

З 2000 по 2013 рік він очолював Службу охорони президента, а також був заступником начальника ФСО. У вересні 2013 року Віктор Золотов був переведений в МВС, де став заступником командувача внутрішніми військами, в травні цього року командувачем і заступником глави МВС. Минулого тижня, 23 жовтня, Віктор Золотов став першим заступником міністра.