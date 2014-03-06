Путін обговорив з членами Ради безпеки РФ рішення парламенту Криму про приєднання до Росії

Про це УНІАН повідомили в прес -службі Кремля.

"Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. На нараді обговорювалася ситуація в Україні, в тому числі з урахуванням прийнятого сьогодні Верховною радою Криму рішення", - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь голова уряду РФ Дмитро Медведєв, голова Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Державної думи Сергій Наришкін, керівник Адміністрації Президента Сергій Іванов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков і постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.

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Як повідомляв УНІАН, рано вранці 27 лютого будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею " теракт".

Пізніше того ж дня парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував рішення парламенту Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Радміну Криму, а також організацію та проведення місцевого референдуму.

Сьогодні, 6 березня парламент Криму переніс на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

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Як повідомив віце-спікер ради автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання : «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави ?».

Сьогодні ж депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії . «Була анексія Криму Україні. Саме з цих міркувань і настроїв ми прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. Я думаю, що нам там буде краще і комфортніше» , - сказав Цеков.