Із заморожених рахунків поваленого лівійського лідера Каддафі зникли 10 мільярдів євро

За заявою міністерства фінансів, Бельгія не ухвалювала рішень про розморожування цих рахунків.

Більше 10 млрд євро із заморожених за рішенням ООН у 2011 році лівійських активів зникли з рахунків в Euroclear Bank в Бельгії в 2013-2017 роках.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Le Vif.

Як пояснюється в публікації, ці кошти контролювалися найближчим оточенням поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі. За даними банку на 29 листопада 2013 року, 16,1 млрд євро знаходилися на чотирьох рахунках, відкритих для Libyan Investment Authority і Libyan Foreign Investment Company.

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Бельгійська влада виявила зникнення значної частини цих коштів восени 2017 року, коли слідство у справі про відмивання грошей мало намір накласти арешт на 16 млрд євро. Виявилося, що на чотирьох рахунках залишилося трохи більше 5 млрд євро.

При цьому, за заявою міністерства фінансів, Бельгія не ухвалювала рішень про розморожування цих рахунків.

На думку видання, тепер постає питання про те, чи правильно Бельгія контролювала заморозку цих фондів.

Муаммар Каддафі керував Лівією понад 40 років і був убитий повстанцями в жовтні 2011 року.