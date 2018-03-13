Отруєння Скрипаля: у Росії заявили, що знищили всі запаси газу "Новачок"

Останній кілограм бойових отруйних речовин, у тому числі зарину і заману, Росія нібито знищила у вересні минулого року.

Росія не тільки припинила виробництво газу "Новачок", але і знищила всі його запаси.

Про це повідомив "РИА Новости" ветеран спецслужб, сенатор Ігор Морозов.

"Росія не тільки припинила випуск нервово-паралітичних газів, у тому числі "Новачка", але і повністю знищила всі їх запаси. Це було зроблено у відповідності з міжнародними угодами під контролем міжнародних спостерігачів ОЗХО", — підкреслив Морозов.

Він заявив, що останній кілограм бойових отруйних речовин, у тому числі зарину і замана, Росія знищила у вересні минулого року, а виробництво хімзброї припинилося ще в 1990-ті роки. Проте виготовлення "Новачка" в підпільних умовах "хоч і небезпечно, але можливо".

"Для цього необхідні лабораторні умови, спеціальне обладнання та відповідні фахівці, звичайна людина на коліні цього не зробить", — додав він.

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На думку Морозова, звинувачення на адресу Росії у справі Скрипаля — частина спланованої атаки. "За цим, швидше за все, послідує висилка російських дипломатів з Лондона, посилення військового потенціалу НАТО біля наших кордонів", — сказав сенатор.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок".

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами.