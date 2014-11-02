Росіяни в черзі перед зачиненим McDonald's провели мовчазну акцію проти санкцій Кремля

Московська поліція погрожувала кинути в автозак учасників мовчазної черги під зачиненим McDonald's, де вишикувались півсотні людей, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У такий спосіб мешканці російської столиці висловили протест проти санкцій Кремля, через які їм стали недоступними продукти та послуги із Заходу.

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На початок акції вже чекала поліція з автозаком. Правоохоронці погрожували активістам затриманням, бо ті, нібито, заважали проходу громадян. Утім, до відділка нікого не забрали.

Нагадаємо, що у серпні Росспоживнагляд закрив три McDonald's у Москві, і ще з десяток ресторанів швдкого харчування в інших містах Росії.