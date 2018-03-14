Закінчився термін ультиматуму, який Лондон висунув Росії через отруєння Скрипаля

Посольство Росії в Лондоні раніше заявляло, що не буде реагувати на ультиматум.

Вночі 14 березня закінчився термін ультиматуму, який висунула Росії прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичним газом екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це повідомляє Sky News.

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"Відповідь з боку Росії поки відсутня, але її посольство в Лондоні раніше заявляло, що не буде реагувати на ультиматум, поки не отримає зразки хімічної речовини, яка могла використовуватися для отруєння Сергія Скрипаля і його доньки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Москві було запропоновано дати Лондону відповідь до вечора вівторка про причини, за якими російський нервово-паралітичний засіб бойового призначення міг опинитися на британській території.

У середу зранку, за словами Мей, в Лондоні будуть обговорювати російську відповідь. Російська сторона тим часом заявила, що не приймає "ультиматум" Лондона і не буде співпрацювати до тих пір, поки британська сторона не надасть результати свого розслідування.