"У нас є шанси осягнути Всесвіт. Це і робить нас особливими": найкращі цитати Стівена Хокінга

Незважаючи на свою важку хворобу, Хокінг був життєлюбною людиною. У цій статті ми зібрали найбільш надихаючі і дотепні цитати великого вченого.

Сьогодні вночі на 77 році життя помер відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг. Напевно, небагато знайдеться людей, які хоча б раз не чули б про видатного вченого, адже одна з найголовніших його заслуг — це популяризація науки.

Хокінг простою мовою намагався донести далеким від фізики людям складні наукові теми: будову Всесвіту, організацію простору і часу, взаємодію елементарних частинок. Його книги продаються по всьому світу величезними накладами. Сам вчений висловився про це так: "Все своє життя я дивувався тим головним питанням, з якими нам доводиться стикатися, і намагався знайти для них наукову відповідь. Можливо, тому я продав більше книг про фізику, ніж Мадонна про секс".

Читайте такожЗемля перетвориться на "вогняну кулю": Хокінг розповів, коли загине людство

Незважаючи на свою важку хворобу, Хокінг був життєлюбною людиною. У цій статті ми зібрали найбільш надихаючі і дотепні цитати великого вченого.

- Перспектива рано померти змусила мене зрозуміти, що життя варте того, щоб його прожити.

- Моя мета дуже проста: я хочу розуміти Всесвіт, чому він влаштований так, як влаштований, і навіщо ми тут.

- Ми всього лише розвинені нащадки мавп на маленькій планеті з нічим не примітною зіркою. Але у нас є шанси осягнути Всесвіт. Це і робить нас особливими.

- Там, де є життя, є надія.

- Дуже важливо просто не здаватися.

- Переконаний, що наука і дослідницька діяльність приносять більше задоволення, ніж заробляння грошей.

- Моя справжня мрія — написати таку книгу, яка буде продаватися в кіосках в аеропорту. Але для цього, схоже, видавцеві потрібно буде помістити на обкладинку голу жінку.

- Головний ворог знання не невігластво, а ілюзія знання.

Читайте такожХокінг прогнозує знищення людства "новою формою життя"

- Коли мені виповнилося 12, один з моїх друзів посперечався з іншим на мішок цукерок, що з мене нічого не вийде. Не знаю, чи розв'язався цей спір і на чию користь.

- Хтось сказав мені, що кожне рівняння, яке я включаю в книгу, скорочує продажі в два рази.

- Я не впевнений, що людська раса проживе ще хоча б тисячу років, якщо не знайде можливості вирватися в космос. Існує безліч сценаріїв того, як може загинути все живе на маленькій планеті. Але я оптиміст. Ми точно досягнемо зірок.

- Я помітив, що навіть ті люди, які стверджують, що все вирішено і що з цим нічого не можна вдіяти, дивляться по боках, перш ніж переходити дорогу.

- Життя було б дуже трагічним, якби не було таким забавним.

Зазначимо, що у вересні 2017 року Стівен Хокінг з'явився у вигляді голограми на форумі в Києві. Вчений згадав про роль українців у науці і відзначив українського вченого Володимира Вернадського.

Як повідомляв УНІАН, англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг помер у віці 76 років. Сім'я Хокінга випустила відповідне звернення рано вранці в середу, 14 березня. Він помер у себе вдома в Кембриджі.