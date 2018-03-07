Трамп задумався про безпеку виборів в Конгрес і пообіцяв "сильну" відповідь Росії

10:04, 07 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки". "Ми не хочемо, щоб наша система голосування була будь-яким чином уражена. Ми цього не допустимо. Ми сильно будемо цьому протидіяти", - відзначив президент США.

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"Ми дуже глибоко вивчаємо ситуацію і висунемо дуже сильні пропозиції з питання виборів 2018-го року", - додав Трамп.

Водночас президент США заявив, що у минулому втручання Росії не мало жодного впливу на голосування у США, і окрім Москви у вибори в Америці могли втручатись і інші країни та особи.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу. У США також триває робота спеціального прокурора Мюллера, який серед іншого покликаний встановити, чи координувалось російське втручання на рівні контактів між штабом Трампа та урядом Росії.

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Теги: #Трамп і Росія