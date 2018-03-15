Бойкот Макрона: президент Франції відмовився відвідувати російський павільйон на Салоні книги

Хоча Макрон сам покликав Росію на книжковий салон, але з огляду на останні події, пов'язаниі з отруєнням Скрипаля, він не буде відвідувати російський стенд.

Президент Франції Емманюель Макрон не має наміру відвідувати російський стенд на виставці книги, який відкриється для публіки завтра в Парижі.

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У травні 2017 року Макрон на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним сам запропонував Росії взяти участь у Салоні книги у Франції.

Бойкот російського павільйону - це перший захід з тих, що французький уряд має намір вжити в найближчі дні, щоб підтримати Великобританію, яка заявила про те, що Росія причетна до отруєння колишнього російського розвідника в Лондоні Сергія Скрипаля, передає kommersant.ru.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його дочку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в критичному, але "стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває співробітник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.