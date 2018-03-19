У Cirque du Soleil на очах у глядачів розбився акробат (відео)
08:37, 19 березня 2018Світ
1909
38-річний акробат виконував трюки на ременях під час шоу VOLTA, зірвався і впав на сцену.
Артист брав участь у шоу 15 років / скріншот Cirque du Soleil Rus
Під час вистави знаменитого Цирк дю Солей (Cirque du Soleil) в Тампі, Флорида, США, загинув цирковий артист Ян Арно.
Про це повідомляє Reuters. 38-річний акробат впав під час виступу шоу VOLTA. Він помер від отриманих травм у лікарні.
Відео: YouTube WFLA News Channel 8
Арно брав участь у шоу Сирк дю Солей протягом 15 років і вважався одним з найбільш досвідчених артистів компанії.
Читайте такожУ Москві поховали Олега Табакова
Це третій нещасний випадок з летальним результатом у 34-річної історії цирку.
Раніше повідомлялося, що радянський і український режисер, актор і сценарист Олександр Павловський помер від інфаркту на 71-му році життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter