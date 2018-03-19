У Cirque du Soleil на очах у глядачів розбився акробат (відео)

08:37, 19 березня 2018
Світ
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Артист брав участь у шоу 15 років / скріншот Cirque du Soleil Rus

Про це повідомляє Reuters. 38-річний акробат впав під час виступу шоу VOLTA. Він помер від отриманих травм у лікарні.

Відео: YouTube WFLA News Channel 8

Арно брав участь у шоу Сирк дю Солей протягом 15 років і вважався одним з найбільш досвідчених артистів компанії.

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Це третій нещасний випадок з летальним результатом у 34-річної історії цирку.

Раніше повідомлялося, що радянський і український режисер, актор і сценарист Олександр Павловський помер від інфаркту на 71-му році життя.

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Теги: #цирк#спортивна акробатика