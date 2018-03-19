У Cirque du Soleil на очах у глядачів розбився акробат (відео)

38-річний акробат виконував трюки на ременях під час шоу VOLTA, зірвався і впав на сцену.

Під час вистави знаменитого Цирк дю Солей (Cirque du Soleil) в Тампі, Флорида, США, загинув цирковий артист Ян Арно.

Про це повідомляє Reuters. 38-річний акробат впав під час виступу шоу VOLTA. Він помер від отриманих травм у лікарні.

Відео: YouTube WFLA News Channel 8

Арно брав участь у шоу Сирк дю Солей протягом 15 років і вважався одним з найбільш досвідчених артистів компанії.

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Це третій нещасний випадок з летальним результатом у 34-річної історії цирку.

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