"Прощание славянки": як російських дипломатів видворяли з Британії (фото, відео)
18:48, 20 березня 2018Світ
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Такий крок став відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в причетності до якого Лондон звинувачує Росію.
Великобританія сьогодні видворила російських дипломатів у справі екс-агента Скрипаля.
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Дипломати і члени сімей виїхали в аеропорт для вильоту до Росії, від'їзд з території диппредставництва пройшов під марш «Прощание славянки».
Такий крок став відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в причетності до якого Лондон звинувачує Росію.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні закінчився термін ультиматуму, який Лондон висунув Росії через отруєння Скрипаля.
Висланих Британією дипломатів РФ вивезли з посольства в Лондоні
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