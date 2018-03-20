"Прощание славянки": як російських дипломатів видворяли з Британії (фото, відео)

Такий крок став відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в причетності до якого Лондон звинувачує Росію.

Великобританія сьогодні видворила російських дипломатів у справі екс-агента Скрипаля.

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Дипломати і члени сімей виїхали в аеропорт для вильоту до Росії, від'їзд з території диппредставництва пройшов під марш «Прощание славянки».

Такий крок став відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в причетності до якого Лондон звинувачує Росію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні закінчився термін ультиматуму, який Лондон висунув Росії через отруєння Скрипаля.