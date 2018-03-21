"Щось на зразок фейку": речниця МЗС РФ відреагувала на інформацію ЗМІ про відставку Лаврова

За оцінкою Марії Захарової, жодних джерел у телеканалу немає і інформація схожа на "підкинуту дезу".

Спікер МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інформацію про можливий відхід з посади міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

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Як написала Захарова на своїй сторінці в Facebook, при підготовці публікації в МЗС ніхто з представників телеканалу RTVI не звертався.

«Думаю, ця публікація RTVI - щось на зразок фейка. Можливо, не навмисно, а через недогляд. Хоча, хто знає», – написала речниця російського МЗС.

За її оцінкою, жодних джерел у телеканалу немає. «Чесно кажучи, схоже на якусь підкинуту дезу», – вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, телеканал RTVI з посиланням на кілька джерел опублікував матеріал з інформацією про те, що голова МЗС Росії Сергій Лавров залишить свою посаду і не увійде до складу нового уряду РФ.

За словами джерел телеканалу в МЗС РФ, Сергій Лавров ось уже кілька років хотів залишити посаду, яку він займає з 2004 року – перш за все, через втому. Але, на прохання Володимира Путіна, він допрацював до президентських виборів.