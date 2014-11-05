У ще одному російському аеропорту знову не змогли роз'їхатися машина техдопомоги і літак

Про це повідомляє Znak.com з посиланням на прес-службу перевізника. Після інциденту всі 83 пасажири були пересаджені на резервний борт.

Для розслідування НС створена спеціальна комісія. Представники авіакомпанії зазначають, що це вже не перший випадок, коли в Тюмені літаки отримують пошкодження з вини наземних служб аеропорту.

Після загибелі в московському «Внуково» президента нафтової компанії Total Крістофа де Маржері авіакомпанія «Ямал» опублікувала на своєму сайті документ під назвою «Аналіз проблем наземного забезпечення польотів в аеропортах РФ». Він провисів в мережі кілька годин, після чого був вилучений, однак його встигли скопіювати ЗМІ. В тексті компанія повідомила про неодноразові загрози зіткнення літаків з наземною технікою на льотному полі. За період з 2010 року по теперішній час з літаками авіакомпанії сталося близько 18 авіаційних подій, причиною яких стали порушення працівниками служб забезпечення польотів в російських аеропортах, зазначає авіаперевізник.

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Як повідомляв «Ямал», в 2004 році літак авіакомпанії ледь не зіткнувся зі снігоприбиральною машиною, яка виїхала на ЗПС аеропорту Салехарда. У 2014 році «унаслідок несанкціонованого заняття транспортним засобом (тягач з асфальтоукладальником на борту) злітно-посадкової смуги аеродрому «Рощіно» літаку авіаперевізника довелося піти на друге коло, щоб уникнути зіткнення з наземною технікою. У тому ж році після посадки в аеропорту «Рощіно» під час руління в безпосередній близькості від повітряного судна курс руління перетнув паливозаправник».

АК «Ямал» також привела в приклад інші події в аеропортах Салехарда, Ноябрська, Нижньовартовська, Нового Уренгоя, Надима, «Рощіно» і «Домодєдово». Тричі літак авіакомпанії «ледь не викотився за межі ЗПС через невідповідность значення коефіцієнта зчеплення на злітно-посадковій смузі, отриманого з метеоканалу, його фактичному значенню, говорилося в повідомленні «Ямалу». Ряд подій був пов'язаний із зіткненням з птахами або їх потраплянням в двигун. Також авіакомпанія повідомляє про випадки пошкодження літака автомобілем-заправником і наїзду спецмашини на площину крила літака. «Ямал» також наводить приклад випадки, коли літак був пошкоджений пасажирським трапом.