Цинізм в ефірі: російські телеканали не стали змінювати мовну сітку через трагедію в Кемерові

Так, по Першому каналу в цей момент йшов художній фільм "Життя Пі".

25 березня в центрі Кемерова загорівся торговий центр "Зимова вишня". За останніми даними, загинули 53 людини, ще 16 вважаються зниклими безвісти. Пожежа сталася в неділю, коли в ефірі федеральних телеканалів переважають розважальні передачі.

У соцмережах здивувалися тому, що канали не стали змінювати програму передач. "Медуза" розповіла, як центральні телеканали розповіли про події в Кемерові.

Перший канал

В ефірній сітці Першого каналу в неділю немає новин між 12:00 (в цей час за Москвою почалася пожежа) і 21:00, коли виходить підсумкова програма «Недільний час». Телеканал не переривав мовлення, тому перші новини про те, що трапилося в Кемерові, з'явилися тільки у вечірньому ефірі. Сюжет про пожежу зайняв три з половиною хвилини, він йшов четвертим після підсумків виборів і двох репортажів про отруєння росіян у Солсбері.

Вранці 26 березня сюжети з Кемерова відкрили випуск новин Першого каналу. У ранковому випуску о 9:00 репортажам з Кемерова було присвячено більше половини ефірного часу.

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«Росія 1»

На «Росії 1» перші новини про Кемерове з'явилися тільки в підсумковій аналітичній програмі «Вести недели». Причому у версії для Далекого Сходу, яка записувалася, коли пожежа починалася, сюжету про Кемерово немає. В оновленій версії для європейської частини Росії він йде одразу після першого репортажу про підсумки виборів президента. Кореспондент телеканалу вийшов у прямий ефір з Кемерова і розповів, що було відомо до того моменту. Сюжет зайняв більше трьох хвилин.

Включення з Кемерова також було під час ток-шоу «Недільний вечір». Ведучий Володимир Соловйов вивів у прямий ефір кореспондента з місця подій, близько 00:30 за Москвою.

Телеканал «Росія 24» стежив за пожежею в Кемерово практично безперервно. Перший сюжет вийшов близько 14:00 за Москвою, коли з'явилися повідомлення про загиблих.

НТВ

НТВ — єдиний з центральних телеканалів, у сітці якого є денний випуск новин у неділю. Новинний ефір о 16:00 розпочався з репортажу з Кемерова тривалістю близько хвилини. «Підсумки тижня», які виходять о 19:00, були зняті для ефіру на Далекий Схід до початку пожежі; Кемерове там не згадали.

Висвітлення пожежі на НТВ продовжили в ранкових випусках новин, починаючи з 6:00 ранку.

"Так, по Першому каналу в цей момент йшов художній фільм "Життя Пі", на НТВ — картина "Петрович", на телеканалі РЕН сюжет про інститут Вавілова, а на "Росії 24" розмістили рухомий рядок з інформацією про НП, в той час як там йшла передача, присвячена безшумним підводним дронам та медицині", — йдеться у повідомленні "Говорит Москва".

За останіми даними, у пожежі в Кемерові загинули 64 особи.

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