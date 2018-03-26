У США проводиться найбільша в історії Америки висилка представників російських спецслужб - посол

Посол США в Росії заявляє, що сьогоднішні дії роблять США безпечнішим місцем і обмежують можливість Росії шпигувати за американськими громадянами.

Із Сполучених Штатів висилають представників російських спецслужб, і це є найбільшою висилкою в історії Америки.

Про це заявив посол США в Росії Джон Хантсман, його заява розміщена на сторінці посольства в Twitter.

«Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про висилку десятків представників спецслужб Росії із США поряд із закриттям консульства (Росії) в Сіетлі. Це наймасштабніша висилка представників спецслужб (РФ) в історії США», - підкреслив Хантсман.

За його словами, сьогоднішні дії роблять США безпечнішим місцем тим, що обмежують можливість Росії шпигувати за американськими громадянами і вести таємну діяльність, яка загрожує національній безпеці Сполучених Штатів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Сполучені Штати Америки прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Скрипаля.

У заяві Білого дому йдеться, що президент Трамп «розпорядився видворити десятки російських офіцерів розвідки зі Сполучених Штатів і закрити російське консульство в Сіетлі через його близькість до однієї з баз підводних човнів і штаб-квартири компанії Boeing».

Зазначається, що США вживають цей захід спільно з cоюзниками по НАТО і партнерами по всьому світу у відповідь на використання Росією хімічної зброї військового призначення на території Великої Британії.