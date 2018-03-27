Видворення дипломатів РФ означає лише тимчасове погіршення відносин - польський євродепутат

Видворення дипломатів РФ має невелику серйозність, на відміну від, наприклад, відключення Росії від системи SWIFT, або блокування Nord Stream 2, що було би значно болючішим для Путіна.

Видворення російських дипломатів - захід публічно ефективний, але водночас економічно безкоштовний і має невелику серйозність.

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Про це заявив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський. За його словами такий захід часто "має послання: засуджую вчинки, але "business as usual", не хочу платити економічну ціну за справжні та економічно болючі санкції, як наприклад відключення Росії від системи фінансових розрахунків SWIFT або блокування будівництва газопроводу Nord Stream 2", передає Польське радіо з посиланням на niezależna.pl.

"Видворення дипломатів – це класика введення санкцій країною, яка здійснює гідне засудження вчинків: це легковагова категорія. Як правило, це призводить до симетричної відповіді, що також заздалегідь обмірковується обома сторонами. Це означає у цілому тимчасове погіршення відносин. Йдеться про символічне, політичне та мас-медійне значення. Серйозність цього заходу невелика, на відміну від справжніх економічних санкцій, наприклад ембарго", - сказав Саріуш-Вольський.

На погляд польського євродепутата, "у цьому випадку узгоджене витурення російських дипломатів великою кількістю країн ЄС і НАТО має додаткове значення широкого і політичного узгодження засудження та особливу ознаку, оскільки це зачіпає агентів розвідки, котрі працюють під дипломатичним прикриттям".

"Крім того, це посилює значення цього акту, попри початкову спокусу міністра закордонних справ Німеччини визнати Солсбері двосторонньою британсько-російською проблемою", - вважає євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня 14 країн Європи оголосили про висилку російських послів, також про висилку 13 російських дипломатів оголосила і Україна. До цих дій приєдналися США, Канада і Австралія.